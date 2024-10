Ieri sera la polizia ha arrestato una 43enne nigeriana, O.E., con precedenti, per tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, in Corso Margherita di Savoia angolo via Torre Tonda a Sassari, ha aggredito due anziani, uno alla testa con un oggetto in ferro, mentre l’altro, intervenuto in soccorso dell’amico, è stato colpito all’altezza dell’orecchio destro.

Diversi passanti hanno cercato di bloccare la donna, che ha continuato a urlare frasi senza senso e a pretendere da una delle vittime la restituzione di una presunta somma di danaro.

Gli agenti della Sezione Volanti giunti sul posto, hanno cercato di eseguire una perquisizione, ma la donna in preda a una crisi isterica si è buttata a terra tenendo ben stretta la borsa, impedendo di fatto ai poliziotti di verificare il suo contenuto. Solo dopo e con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a eseguire la perquisizione, trovando all’interno della borsa, fra le altre cose, un copri tombino in ferro del peso di circa1 kg.

La donna è stata accompagnata prima presso gli uffici della Questura e successivamente, dopo l’intervento della Guardia Medica, è stata trasportata al pronto soccorso per poi essere trasferita presso il reparto di psichiatria, dove è stata sorvegliata dagli agenti così come disposto dall’autorità giudiziaria. Questo pomeriggio verrà trasferita presso il carcere di Bancali.