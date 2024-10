Brutta disavventura per la presidente del consiglio comunale di Quartu, Rita Murgioni, aggredita ieri in centro da un giovane extracomunitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: l'uomo si è scagliato anche contro i militari che, per bloccarlo, sono stati costretti a utilizzare il taser.

La donna è stata portata subito al Pronto soccorso: ha riportato una piccola frattura alla spalla. Un'aggressione senza motivo, forse del tutto casuale. La presidente ha dovuto fronteggiare il giovane proprio mentre stava tornando a casa dopo una seduta del consiglio comunale. Non riusciva a capire perché tanta rabbia nei suoi confronti, Qualche parola senza senso, addirittura delle minacce senza un vero motivo. Poi uno spintone che l'ha fatta cadere per terra. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che, in qualche modo, sono riusciti a fermare l'aggressore.