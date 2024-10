Sono stati arrestati i presunti responsabili della rapina e dell'aggressione ai danni di don Eugenio Cocco, sacerdote della parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri. L'episodio di violenza risale al 3 gennaio. I carabinieri sono risaliti a una coppia, già nota alle forze dell'ordine. Si tratta di Andrea Boi, 32 anni, e la compagna Donatella Diana di 34 anni. L'accusa per entrambi è di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Cagliari avrebbero compiuto diverse rapine e furti nelle parrocchie e nelle farmacie del capoluogo. Il 3 gennaio si sarebbero introdotti, con il volto coperto da un passamontagna, nella parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri. Avrebbero poi aggredito con uno scalpello, calci e pugni il sacerdote che li aveva sorpresi.

Già a dicembre, i due, si sarebbero introdotti nell'oratorio della chiesa di San Giuseppe, trafugando vestiti e una macchina per il caffè. Nello stesso mese avrebbero rubato dalla medesima struttura un pc, un monitor, microfoni, mixer e denaro in contanti per 4mila euro. A marzo un nuovo colpo nella parrocchia, dove avrebbero rubato una tv e altri soldi.

Nel mirino dei presunti rapinatori anche le farmacie. A gennaio avrebbero messo a segno un colpo davanti al figlio 13enne. In quella occasione si sarebbero impossessati di 350 euro dopo aver forzato uno sportello del distributore automatico della farmacia Sanna-De Plano. Poi un nuovo tentativo di furto nello stesso locale, scongiurato dall'entrata in funzione dell'allarme.