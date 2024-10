Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS comunica che il sistema ciclonico presente sull'Africa settentrionale inizia a determinare precipitazioni diffuse sulla Sardegna. Sul settore meridionale e orientale si sono raggiunti quantitativi localmente moderati. Non sono in atto fenomeni temporaleschi che invece si osservano in mare. Al momento la situazione si sta evolvendo come previsto.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che:

nell'ultima ora i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate nella Sardegna meridionale, e in particolare, la stazione di Capoterra con 9.8 mm, Minni Minni con 9.2 mm, Santa Lucia di Capoterra 8 mm. Ed infine Cagliari 5,8 mm.. Nella Sardegna centrale, la stazione di Monte Rasu continua a registrare precipitazioni che nell'ultima ora hanno raggiunto il valore di 7.2 mm., Macomer 6.6 mm. Sulla fascia costiera della Sardegna centro occidentale, la stazione di Badde Urbara ha fatto registrare una precipitazione oraria di 5.4 mm.

Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 2 ore dalla rete in telemisura: Pula con 16.4 mm; Capoterra con 13.2 mm; Cagliari con 13.0 mm; stazione di Monte Rasu con 12 mm. ed infine Santa Lucia di Capoterra con 10.6 mm.. Nelle restanti stazioni la precipitazione bi-oraria è risultata inferiore ai 10 mm.

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che è stata predisposta in via precauzionale l'apertura della foce del fiume Cedrino, il gestore dell'invaso del Posada a Maccheronis ha segnalato l'apertura, in via precauzionale dello scarico di fondo della diga, comunicando una portata rilasciata in alveo pari a 15 mc/s.