Masse d'aria fredda d'origine polare vanno gettandosi sui settori occidentali del Mediterraneo, supportate da una notevole accelerazione della corrente a getto polare che sta determinando l'approfondimento di un minimo depressionario sui settori occidentali del Golfo del Leone.

Nelle prossime ore la bassa pressione si scaverà ulteriormente fino a raggiungere valori di pressione al suolo attorno ai 1004 hPa evolvendo, entro la nottata in direzione del comparto ligure. In queste ore la nostra isola è interessata dal classico richiamo caldo umido prefrontale (frecce arancioni) a cui seguirà, dal pomeriggio, l'ingresso da ovest del fronte freddo che, in virtù dei forti contrasti termici in gioco, produrrà rovesci e temporali, localmente di forte intensità sul Sassarese, Oristanese, Nuorese ed Iglesiente.

Precipitazioni si spingeranno fin sul cagliaritano mentre le aree costiere orientali resteranno sostanzialmente in ombra pluviometrica con precipitazioni al più di debole intensità e distribuite irregolarmente.

Segnaliamo un notevole rinforzo della ventilazione di maestrale a partire dalla nottata con raffiche diffusamente comprese tra 60km/h e 70 km/h. Miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di domani a cui seguirà un nuovo ed intenso peggioramento dal pomeriggio di martedì a causa di una nuova perturbazione atlantica che seguirà il medesimo percorso apportando rovesci, temporali, neve in montagna oltre i 1200 metri e una burrasca di maestrale in virtù del notevole gradiente barico che la accompagnerà.