Di seguito, l'aggiornamento fornito dall'Anas sulla situazione delle strade sarde colpite dall'alluvione, con l'elenco di quelle riaperte e ancora chiuse al traffico.



La statale 131, che da Olbia porta a Nuoro, è stata riaperta in alcuni tratti, il personale Anas sta lavorando sulla strada;



la statale 125 resta chiusa come ieri, nello specifico all'altezza di Posada, località Orvili



la statale 127 resta chiusa per crollo ponte al km 5+800



la statale 389 è chiusa per un crollo, nello specifico all'altezza della galleria Correboi, ed il traffico viene deviato sul vecchio tracciato della 389



la statale 198 è chiusa parzialmente all'altezza di Seui, con un senso unico alternato



la statale 129 resta sempre chiusa, nello specifico all'altezza di Manasuddas e Paludi, per crollo ponti.