Lutto cittadino oggi e martedì (giorno del funerale) a Soleminis per la morte di Maurilio Vargiu, 51 anni, l'ispettore di Polizia ucciso ieri mattina dal cognato Giampriamo Piras, 58 anni.

Il sindaco Rita Pireddu sta predisponendo ogni cosa per i funerali solenni che si terranno martedì alle 11 nella chiesa di Soleminis alla presenza delle alte cariche della Polizia di Stato.

Lunedì mattina al Policlinico Universitario sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'ispettore, poi la salma sarà restituita alla famiglia.

Da quanto si è appreso Vargiu, ricevuta la telefonata dalla sorella che chiedeva aiuto, mentre il marito imbracciava il fucile al piano inferiore della casa ed esplodeva un primo colpo per tentare di uccidersi, ha subito chiamato il 112 per segnalare quanto stava accadendo, poi visto che la situazione era pericolosa anche per l'incolumità della stessa sorella e dei nipoti che si trovavano in casa, è intervenuto per calmare il cognato, ma è stato ucciso.