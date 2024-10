Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto mentre piantonava un'altra donna ristretta nel reparto psichiatria di un ospedale cittadino.

L'agente ha riportato la lesione del timpano. Lo ha denunciato il segretario generale dell'Uil Pa Polizia penitenziaria, Michele Cireddu.

"La dinamica mette in risalto la precarietà con cui gli agenti sono costretti a svolgere il servizio - ha spiegato il sindacalista - in questo caso il problema è rappresentato dal mancato utilizzo di un repartino ospedaliero riservato all'Amministrazione penitenziaria, già realizzato da anni ma ancora non consegnato. Spesso i servizi esterni si svolgono in condizioni critiche, sia negli ospedali che nei tribunali. Questo è l'ennesimo fatto che vede un nostro poliziotto subire un'aggressione per l'inadeguatezza di un amministrazione che non sta dimostrando attenzione nei confronti della Polizia penitenziaria".

Cireddu ha quindi annunciato che per protesta la Uil Pa non parteciperà alla festa del Corpo.