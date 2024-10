In termini di esiti, cioè di rispondenza delle attività agli indicatori fissati da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Aou di Sassari fa registrare nel complesso dei buoni risultati. È quanto emerso ieri durante l'incontro-convegno che si è svolto nell'aula magna dell'Università di Sassari e dedicato alla presentazione dei risultati del programma nazionale esiti 2017.

All'attenzione c'erano, per l'Aou di Sassari, una serie di indicatori utili a fornire valutazioni sull’efficacia, la sicurezza, l’efficienza e la qualità delle cure fornite nelle strutture del Santissima Annunziata e delle Cliniche di viale San Pietro. Sotto “esame” le aree cliniche del Cardiocircolatorio, Nervoso, Respiratorio, della Chirurgia generale, della Chirurgia oncologica, della Gravidanza e parto e dell'Osteomuscolare.

In particolare, a destare maggiore attenzione i dati dei parti cesarei primari. Sul programma nazionale 2016, riferito ai dati del 2015, l'Aou mostrava di avere una percentuale del 40,65 per cento contro una media nazionale del 25,11.

I dati presentati ieri mattina, invece, hanno mostrato un miglioramento, con uno spostamento della bilancia del livello di aderenza a standard di qualità da “molto basso” (rosso) del 2015 a “basso” (arancione), con una nuova percentuale per il 2016 del 34,23 per cento, tuttavia ancora distante da quella nazionale pari al 24,52 per cento.

«Per questo motivo l'Azienda, a febbraio 2017, ha adottato un piano di rientro – ha spiegato il direttore generale Antonio D'Urso – che è stato implementato, concentrando il lavoro dei professionisti su due aree: quella dei saperi professionali e quella dei saperi gestionali e organizzativi».

Questo, intanto, ha consentito di verificare la correttezza della codifica delle schede di dimissione ospedaliera e di correggere alcuni dati, proprio sui parti cesarei. Nella pratica professionale di compilazione delle schede di dimissione ospedaliera è stata introdotta la classificazione di Robson – pratica che consente di suddividere le partorienti in gruppi a diversa complessità assistenziale – quindi è stata implementata la conoscenza di ambito di codifica delle Sdo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di supporto.

«Ancora prima, però, è aumentata la qualità e l'accuratezza nell'indicazione al taglio cesareo – ha detto ancora Antonio D'Urso – che si fa sempre più appropriatamente. Le donne sono state seguite meglio, con maggiore cura e attenzione.

«Si è scelto inoltre – ha aggiunto il direttore generale – di identificare gli indicatori del Pne con gli obiettivi della contrattazione di budget delle varie strutture dell'azienda. E ancora di implementare la rete con i consultori. Ci resta da avviare la partoanalgesia».

L'azienda ha avviato una procedura concorsuale, in fase di conclusione, per l'assunzione di tre anestesisti a tempo indeterminato. Il loro inserimento potrà contribuire all'avvio proprio di questa pratica che ancora manca a Sassari.

All'incontro sono intervenuti oltre al dg Antonio D'Urso e all'assessore regionale della Sanità Luigi Arru, anche il rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, il direttore sanitario dell'Aou Nicolò Orrù, il direttore generale dell'assessorato regionale della Sanità, Giuseppe Sechi, gli esperti di Agenas Mario Braga e Alice Basiglini, quindi Federico Argiolas e Antonello Antonelli del servizio assessorato Sanità della Regione Sardegna, quindi i direttori generali di Ats, Fulvio Moirano, dell'Aou di Cagliari, Giuseppe Sorrentino, dell'Ao Brotzu, Graziella Pintus, e dell'Areus, Giorgio Lenzotti.

COS'È IL PNE. Il Programma nazionale esiti è un’attività istituzionale del Servizio sanitario italiano e fornisce valutazioni comparative a livello nazionale sull’efficacia, la sicurezza, l’efficienza e la qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Il programma, sviluppato da Agenas per conto del Ministero della Salute, rappresenta uno strumento operativo a disposizione delle Regioni, delle aziende e degli operatori per il miglioramento delle performance e per l’analisi delle criticità, attraverso attività di verifica della correttezza dei dati.

I risultati dell’edizione 2017 del programma nazionale esiti (Pne) sui dati aggiornati al 2016, sono stati ricavati attraverso l'analisi di 166 indicatori, 67 di esito-processo, 70 volumi di attività e 29 indicatori di ospedalizzazione. Secondo Agenas i risultati «confermano il trend di progressivo miglioramento della qualità dell’assistenza nel nostro Paese, già evidenziato negli anni passati».