"Una donna non può fare il ministro. È come se le mettessi al collo un peso che non può portare. Non è necessario che le donne facciano parte del governo, devono fare figli". Sono le parole del portavoce talebano Sayed Zekrullah Hashim, in risposta al giornalista di ToloNews Natiq Malikzada che gli chiede informazioni sul nuovo esecutivo afghano ad interim, nel quale non sono presenti, per l'appunto, donne.

"Non sono le donne rappresentanti della società?'', incalza il giornalista. "Le quattro donne che protestano nelle strade non rappresentano le donne dell'Afghanistan. Le donne dell'Afghanistan sono quelle che danno figli al nostro popolo e che li educano secondo i valori dell'Islam", afferma ancora il portavoce degli studenti coranici.

"La nomina di ministri in questo momento vuole riempire il vuoto perché necessario per fornire servizi essenziali alla popolazione. Il nuovo governo afghano annunciato nei giorni scorsi è provvisorio, mentre in quello successivo avremo posti per le donne nel rispetto della sharia", aveva assicurato nei giorni scorsi un altro portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente francese Bfmtv.