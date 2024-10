Luca Sanna aveva 33 anni ed era di Samugheo. Era caporalmaggiore e apparteneva al VIII Reggimento Alpini della Brigata Julia. Morì il 18 gennaio 2011 in uno scontro a fuoco in Afghanistan, nella zona di Bala Murghab, estremo nord dell'area a responsabilità italiana.

Si era sposato solo pochi mesi prima e aveva già compiuto un'altra missione in Afghanistan. Era ritenuto un militare "esperto" ed appassionato del suo lavoro.

Sanna si trovava in una COP (Combat Outpost), uno degli avamposti installati per il controllo della strategica valle al confine con il Turkmenistan, quando un infiltrato che indossava l'uniforme dell'esercito afghano ha aperto il fuoco.

Nello scontro rimase gravemente ferito il caporale Luca Barisonzi, rimasto tetraplegico. Oggi, ricorda i colleghi che non ci sono più con queste parole: “Noi saremo, a dispetto di stolti e cattivi che certo guarderanno male la nostra gioia, uniti dal più forte e dal più caro legame e inoltre ricoperti di una dura corazza. Sorrideremo a tutti senza paura alcuna. Non ci preoccuperemo di quello che il destino per noi ha stabilito, cammineremo insieme senza badare affatto al mondo, che sia per noi dolce o irascibile, uniti lotteremo ricordandoci di avere accanto ora e per sempre i nostri fratelli”.