Nella mattinata di oggi, intorno alle 07:20, gli uomini della guardia Costiera di Alghero sono stati impegnati in un’operazione di soccorso a punta Poglina, a 4 miglia dal porto di Alghero, dove un’imbarcazione, PEGASO II, di 14 metri, ha iniziato ad imbarcare acqua, per cause ancora da accertare.

Tempestivo l’intervento della Capitaneria che ha tratto in salvo i due italiani a bordo.

L’intervento di personale specializzato ha limitato i danni della barca tramite dei palloni gonfiabili che hanno garantito un minimo di galleggiabilità alla stessa.

Le operazioni di rimorchio presso il porto di Alghero si sono concluse alle ore 13:00 circa, con l’inizio delle operazioni d’alaggio presso uno dei cantieri nautici del porto di Alghero, dove sono già in corso i dovuti accertamenti per conoscere le cause del sinistro.