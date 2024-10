E' del 19,4% la percentuale dell'affluenza alle urne registrata alle ore 12 nei 65 Comuni chiamati in Sardegna all'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. Un dato in calo rispetto a 5 anni fa, quando si arrivò al 22,7% ma si votò in due giorni. La percentuale nell'Isola è invece superiore di 2 punti rispetto al dato nazionale rilevato alla stessa ora.

A Oristano, unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata amministrativa, a mezzogiorno ha votato il 18,6% degli elettori contro il 21,1 della precedente consultazione. A Selargius, grosso centro dell'hinterland di Cagliari con oltre 15mila abitanti, la percentuale dei votanti si è fermata al 15,4 (16,5 cinque anni fa). In questi due comuni è previsto un eventuale turno di ballottaggio domenica 26 giugno.

Sempre in Sardegna, l'affluenza alle urne per i 5 referendum sulla giustizia si attesta al 5% alle ore 12. Rispetto al dato nazionale, l'Isola è indietro di oltre un punto percentuale. Si vota fino alle 23. La consultazione è valida se si raggiunge il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto.