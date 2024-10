Una 21enne di San Sperate aveva sporto denuncia ai carabinieri. Così stamattina, a conclusione delle indagini intraprese a dai militari della locale Stazione è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 28enne palermitano molto noto alle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, il denunciato aveva postato una proposta di locazione su un sito internet specializzato, relativa ad un immobile che a suo dire si sarebbe trovato a Capoterra, ma che in realtà esiste in qualche altra località del mondo.

Essendo interessata a trasferirsi a Capoterra per motivi di lavoro, la ragazza aveva aderito alla proposta, pagando 1.250 euro di anticipo quale caparra sul contratto di locazione. Una volta ricevuto il denaro il locatore sarebbe sparito da tutti gli schermi e la ragazza ha appurato che in realtà quell'immobile a Capoterra non esisteva.

I carabinieri sono giunti all'identificazione dell'autore dell'inganno, andando a verificare con la collaborazione dei colleghi di Palermo sul conto corrente di chi fosse andato a finire quel denaro.