Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Brigata di Bosa Marina hanno effettuato un’attività mirata al contrasto degli affitti in nero.

In particolare, a Macomer, è stata scoperta una persona che attraverso una società di capitali affittava, dal 2013, diversi immobili di proprietà anche per importi considerevoli.

I finanzieri, attraverso l’incrocio di dati con elementi informativi raccolti sul territorio, hanno ricostruito gli affitti degli ultimi 5 anni, effettuati in alcuni casi senza la stipula di regolari contratti sebbene talvolta il proprietario rilasciava comunque le ricevute per i canoni corrisposti, salvo poi non contabilizzarle e dichiarale al fisco.

Al termine delle attività ispettive, sono stati ricostruiti circa 200.000 euro di redditi non dichiarati sui quali sono state calcolate le relative imposte evase e, considerata la consistente evasione fiscale, è stata richiesta all’Amministrazione Finanziaria l’applicazione delle misure cautelari sulle disponibilità della società al fine di garantire la pretesa erariale.

L’azione ispettiva conferma l’impegno quotidiano del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro nel contrasto delle forme più diffuse di evasione fiscale, intensificato durante la stagione estiva che vede un incremento delle locazioni di immobili ad uso turistico.