Continua l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere ed in particolare delle truffe on-line.

E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i militari del Comando Provinciale di Nuoro, prendendo spunto da una denuncia contro ignoti presentata da una casalinga del milanese, iniziavano immediatamente un’attività investigativa all’esito della quale deferivano alla competente Autorità Giudiziaria una donna residente nella provincia di Nuoro.

Nel corso delle accurate indagini eseguite dai Carabinieri, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti della stessa, che la scorsa estate aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una casa vacanze con vista mare, sita in una rinomata località della costa orientale sarda.

Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, riusciva a persuadere l’ignara potenziale affittuaria, che decideva quindi di contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sull’immobile, sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la sua fiducia: convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la caparra pattuita mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, incassato il denaro, la stessa faceva perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite. In seguito la malcapitata, dopo un viaggio per mare, costatava l’inesistenza dell’appartamento all’arrivo nella località turistica e solo a questo punto non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e non indugiava a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

I militari, a seguito di mirate indagini, riuscivano ad identificare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nuoro la malfattrice, ritenuta responsabile del reato di truffa on-line.