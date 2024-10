Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, ha denunciato un 44enne della provincia di Ferrara per il reato di truffa.

Su un sito internet aveva prenotato una casa per le vacanze per sette giorni a Santa Teresa Gallura. Con la convinzione di chiudere un super affare, e dopo aver contattato l’inserzionista, aveva effettuato un bonifico di mille euro.

Solo dopo qualche tempo, quando il 44enne non ha più risposto a chiamate e mail, la vittima ha scoperto che quella casa era a disposizione di un’agenzia immobiliare e non del falso locatore.

Gli investigatori, partendo dalle coordinate bancarie sono riusciti ad identificare l’autore del reato e a segnalarlo all’autorità giudiziaria.

E’ questa l’ennesima truffa di questo genere di cui gli investigatori della Polizia di Stato si occupano giornalmente e dimostra, ancora una volta, come dietro un apparente affare pubblicizzato in internet si nascondano, in realtà, soggetti pronti ad approfittare dell’imprudenza degli utenti della rete.