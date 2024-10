I Carabinieri della Stazione di Baunei hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Milano ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola è stato un 45enne ogliastrino che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo conveniente per un appartamento da affittare nei pressi del famoso Castello Sforzesco di Milano.

Il 45enne ha effettuato il pagamento mediante il versamento dell’importo su carta prepagata, ma, ricevuta la somma pattuita, il locatore è sparito, rendendosi irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti a identificare il giovane. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro coglie l’occasione per invita i cittadini a sporgere immediata denuncia nei comandi Arma dislocati in tutta la provincia. Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.