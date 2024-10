Ieri a Ortacesus, i carabinieri della Stazione di Senorbì, con l'ausilio dei colleghi del Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 53enne, residente ad Assemini, di fatto domiciliato presso la comunità terapeutica “Dianova” di località “Gutturu Turri” a Ortacesus.

L'uomo, sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto sarebbe stato trovato in possesso di un manufatto in ferro affilato e acuminato che i carabinieri definiscono come "una sorta di punteruolo della lunghezza di 15 cm nella parte destinata alla lama, con una piccola impugnatura".

L'oggetto è stato sottoposto a sequestro. Al termine della notifica del provvedimento l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Uta dove dovrà permanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.