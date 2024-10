L’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore guidata da Mariano Soro ha pubblicato un bando per concedere in affidamento, «a titolo gratuito con il solo onere della pulizia» la raccolta delle olive prodotte nei giardini e dei parchi comunali di via Berlinguer, via G. Rodari , via San Costantino e via Giardini.

L’iniziativa è rivolta alla popolazione residente. Gli interessati dovranno presentare il modulo di richiesta, disponibile presso l'Ufficio tecnico e sul sito internet del Comune di Pozzomaggiore, entro le 11.00 di venerdì 3 novembre. Come specificato nel documento, «nel caso di presentazione di più richieste valide, si procederà tramite sorteggio pubblico presso la SalaConsiliare, il giorno 03/11/2017, alle ore 12.00».





Tra i doveri degli “Assegnatari”, quello di raccogliere il progetto entro i mesi di novembre e dicembre del 2017, di ripulitura del terreno dai rami eventualmente tagliati e la loro collocazione in discarica autorizzata o in luogo privato, alla pulizia del giardino da erbacce o da altro materiale dopo la raccolta delle olive e l’utilizzo di attrezzature idonee e di dispositivi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.