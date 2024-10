Nasce in Sardegna “Aerodron”, innovativo progetto formativo per usare i droni in agricoltura, industria e nel cinema. Il drone applicato al cinema, all’agricoltura e nell’edilizia: Aerodron è l’innovativo progetto formativo per creare figure professionali certificate per l’uso del drone applicato a queste tre macro aree economico-produttive.

Il progetto nasce dalla partnership tra l’agenzia di formazione Insignia e il Distretto aerospaziale Sardo (DASS), società consortile. Pilotare un drone è molto più complesso di quanto possa apparire: l’acquisizione di una patente è necessaria ma non basta per diventare dei professionisti in grado di operare con il drone nell’agricoltura di precisione, nell’edilizia, nell’analisi del territorio sotto il profilo geologico, ambientale, architettonico, nel turismo, nello spettacolo.

Insignia è perciò partita dall’analisi dei fabbisogni specifici di ogni settore per disegnare tre percorsi differenti:

• Filmmaking con l’utilizzo dei droni

• Competenze per l’uso dei droni per le ispezioni e le rilevazioni

industriali, edili e archeologiche

• Competenze per l’uso dei droni per l’agricoltura di precisione

I destinatari sono i giovani under 35, residenti o domiciliati in Sardegna, disoccupati, inoccupati e NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”) che hanno superato le selezioni iniziate il 7 gennaio 2019 e in procinto di concludersi.

I corsi sono gratuiti e cofinanziati dalla Regione - assessorato al Lavoro. Sarà garantita la partecipazione alle donne, con il 45% dei posti disponibili riservato. Le lezioni teoriche si svolgeranno a Cagliari, Tortolì e Oristano a partire da febbraio 2019 e saranno seguite da una parte pratica, che si concluderà nell’autunno del 2019.

I destinatari dei differenti corsi saranno affiancati nella crescita professionale, valorizzando le attitudini personali e indirizzandole verso la libera professione, la costituzione di nuove imprese o l’attività manageriale all’interno di singole aziende. Il progetto Aerodron perciò non si esaurisce con il solo trasferimento delle competenze ma interviene anche sulle capacità individuali, indirizzandole.

L’obiettivo è duplice: moltiplicare le opportunità professionali e contribuire all’atterraggio nel mondo del lavoro di ogni singolo partecipante in modalità coerente con le proprie caratteristiche.