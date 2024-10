Il Consiglio di Amministrazione di Sogeaal interviene a seguito delle dichiarazioni dei Riformatori Sardi nei giorni scorsi.

"Corre innanzitutto l’obbligo di denunciare che frasi quali la presenza di “..buchi dell’amministrazione ordinaria..” per colmare i quali basteranno “..a malapena..” dieci milioni, la sussistenza di “..debiti con Ryanair..”, la presenza di “..vizi nella procedura..” di selezione del Socio Privato, la sussistenza di “..clientelismo..” costituiscono affermazioni di totale falsità e di inaudita gravità, specie – appunto – stante la vigenza della predetta procedura pubblica".

Così inizia la nota stampa del Consiglio di amministrazione della Società di gestione dell'aeroporto di Alghero.

"Al riguardo - specifica la Sogeaal - giova puntualizzare brevemente che tutti i processi gestionali si svolgono nel rigoroso rispetto dei principi della trasparenza e delle normative di settore; i bilanci, redatti con assoluto rigore, passano il vaglio di due diversi organi di controllo contabile: quello del Collegio Sindacale, e per scelta, anche quello di una Società di Revisione esterna; non sussiste alcun debito nei confronti della Società Ryanair; la Procedura di Selezione del Socio Privato è stata approvata da due Ministeri (Economia e Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti) e verificata da ENAC quale Ente di controllo, il tutto nell’ambito di un processo di valutazione durato quasi due mesi; solo grazie a questa Amministrazione, per la prima volta, questa Società ha potuto contare su procedure di assunzione e valutazione del personale, progressivamente implementate a partire dal 2010, effettivamente basate su criteri oggettivi ed imparziali e dirette a contrastare le, notissime, diverse abitudini sino ad allora in voga.

Se qualcuno pensa di poter deliberatamente confondere il diritto di critica con quello di calunnia - si legge ancora nella nota della Sogeaal - sappia che verrà perseguita ai sensi di legge ogni iniziativa che si propone di gettare discredito sulla Società per fini di visibilità personale, politica o per qualsivoglia altro tornaconto.

Ribadendo la piena correttezza dell’operato di chi scrive, che ha trovato positivo riscontro nell’assenza di qualsiasi rilievo da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo hanno vagliato i nostri atti e i nostri comportamenti, invitiamo chiunque fosse di diverso avviso - conclude la Società di gestione - a utilizzare sistemi meno folkloristici per richiederne ragione.

Esistono sedi apposite: le stesse dove questa Società agirà puntualmente per il risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti sopra richiamati.