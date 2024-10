“La minaccia realistica dell'uscita di scena di Ryanair su Alghero, della paventata chiusura dell'aeroporto Riviera del Corallo e, più in generale, della situazione indecorosa in cui si trova la città stessa, ci impongono una seria e urgente riflessione sull'opportunità o meno di intraprendere una azione di protesta forte, condivisa e massiccia nei confronti di un sistema istituzionale che, a tutti i livelli, ha evidentemente dimostrato un'inadeguatezza gestionale e programmatica”.

A lanciare l’ennesimo grido dall’allarme è l’Associazione artigiani e commercianti, Centro Commerciale Naturale "Al Centro Storico", di Alghero che invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà domani, 22 giugno, alle ore 15:30 in Piazza Pasqual Gallo (fianco Ristorante Movida).

“Ogni giorno la nostra associazione sta raccogliendo il grido disperato da parte di operatori che soffrono il crollo delle presenze turistiche e vedono vicina la prospettiva di una chiusura dell'attività, nonostante tutti gli sforzi di promozione che assieme stiamo cercando, con fatica, di portare avanti.

Di fronte a un così diffuso malcontento non possiamo far finta di nulla”.

“Sarà una assemblea aperta a tutti, finalizzata a valutare se c'è la volontà e la possibilità di organizzare un gesto clamoroso, per far sentire una voce forte e univoca, non solo come operatori economici del territorio ma anche e soprattutto come cittadini”, afferma ancora l’Associazione.

“Riteniamo che non sia più il tempo di stare ad aspettare che qualcuno si muova per noi, ma occorre agire ora, nel nostro interesse e del futuro di questa città”.