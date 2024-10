Oggi il Consiglio di Amministrazione di Sogaerha ufficializzato la nomina di Renato Branca ad amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari.

Il presidente della Camera di Commercio, Maurizio De Pascale aveva spiegato che la scelta di affidare l’importante incarico a Branca è stata fatta in virtù delle sue capacità professionali e dell’ampia esperienza maturata nel settore aeroportuale.

“Siamo molto soddisfatti di affidare la guida del primo aeroporto dell’Isola al nostro attuale Accountable Manager e Chief Operating Officer Renato Branca”, ha invece dichiarato il presidente di Sogaer Gabor Pinna. “La comprovata esperienza nell’industria del trasporto aereo, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza, sia in compagnia aerea, sia in società di handling e di gestione aeroportuale, gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico di amministratore delegato e affrontare con determinazione l’importante fase di crescita e sviluppo dell’aeroporto in cui è impegnata l’intera Sogaer. A lui va tutto il nostro supporto e i nostri migliori auspici”.

Renato Branca ha maturato un’esperienza quarantennale nell’industria del trasporto aereo, iniziando in Alisarda nel 1979, per poi proseguire in Meridiana e Meridiana Fly. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli manageriali tra cui quello di Post Holder Ground Operations, prima di Meridiana e poi di Meridiana Fly. In ambito aeroportuale, negli ultimi otto anni Branca si è distinto come Direttore Operazioni contribuendo alla gestione e al rilancio della società di handling Sogaerdyn, gruppo Sogaer, fino al passaggio alla stessa Sogaer in qualità di Accountable Manager e Chief Operating Officer.

Il CdA Sogaer ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2019, come gli altri membri dell’organo collegiale nominato dall’Assemblea dei Soci lo scorso luglio.