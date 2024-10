L’Enac ha disposto la sospensione delle attività di volo da e per l’Aeroporto di Alghero a partire da martedì 27 Ottobre alle ore 09.00 e sino a Venerdì 6 Novembre alle ore 19.00.

I voli riprenderanno con regolarità a partire dalla mattina del 7 Novembre.

Lo comunica la Sogeaal, società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero. Lo scalo algherese chiuderà per dieci al fine per un intervento di manutenzione straordinaria della pista.

“Enac e Sogeaal si scusano sin d’ora per i disagi derivanti e invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree per ogni informazione relativa ai propri programmi di viaggio - si legge in un’apposita nota stampa -. Eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente forniti attraverso successivi comunicati e pubblicati sul sito www.algheroairport.com”.