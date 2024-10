Cinquantasei destinazioni collegate direttamente da oltre 40 compagnie aeree e 17 Paesi raggiungibili dallo scalo gallurese. Questi alcuni numeri del network Summer 2016 dell'Aeroporto di Olbia presentato oggi.

Le novità principali del 2016 sono in totale 14 e riguardano principalmente 6 nuovi prodotti domestici (Brescia - operata da Meridiana; Verona e Bari - operate da Volotea; Rimini e Pescara - operate da Air Vallee; Venezia - operata da easyJet) e 8 internazionali (Marsiglia e Madrid - operate da Meridiana; Amburgo, Tolosa, Manchester e Parigi Charles De Gaulle - operate da easyJet; Graz - operata da FlyNiki; Amsterdam - operata da Transavia;).

Per il 2016 l'Aeroporto di Olbia auspica un incremento dei posti offerti del 18%, con particolare riferimento ai mesi cosiddetti "di spalla". Oltre ad una crescita nel picco estivo, infatti, è previsto un deciso incremento della capacità nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre, insieme ad un aumento dei posti offerti sulle rotte invernali per la Germania.

"Le azioni di promozione e di branding della destinazione Sardegna - ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar SpA - unitamente alla politica di diversificazione e incentivazione delle rotte operate in media e bassa stagione, sono alla base della strategia perseguita negli ultimi anni da Geasar, allo scopo di estendere la stagione turistica e accrescere la connettività dello scalo. Siamo convinti che il 2016 possa rappresentare una tappa fondamentale per iniziare il percorso di destagionalizzazione della domanda e dell'offerta turistica della Sardegna che non può più essere rimandato."

A partire dal mese di marzo sarà possibile volare verso le principali città europee con comodi voli diretti: Amsterdam (easyJet), Barcellona (Vueling), Berlino (airberlin e easyJet), Bruxelles (Brussels Airlines), Ginevra (easyJet, Swiss e Darwin), Londra (Meridiana, easyJet e BritishAirways), Strasburgo (Volotea) e Zurigo (airberlin ed Edelweiss).