C'era solo il presidente della Provincia di Oristano, Massimiliano De Seneen, all'assemblea straordinaria della Sogeaor, la società di gestione dell'aeroporto oristanese di Fenosu, convocata dal liquidatore Alberto Annis per avviare una serie di procedimenti riguardanti la chiusura della procedura di concordato preventivo, il compenso ai liquidatori, il futuro della società, l'abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale.

Gli altri soci - Comune di Oristano, Camera di Commercio, Regione Sardegna, Consorzio Industriale e Sfirs - erano assenti ingiustificati.

La cosa non ha fatto piacere al presidente della Provincia de Seneen, che ha manifestato la sua preoccupazione per l'evidente disimpegno e la scarsa chiarezza dei soci. L'iniziativa, spiega una nota della Provincia, ora torna nelle mani del liquidatore che è pronto a riconvocare l'assemblea in seduta straordinaria.