Uno scalo ad emissioni zero. E' questa la strada intrapresa dall'Aeroporto di Cagliari dal 2009 per ridurre, ottimizzare e neutralizzare le emissioni di CO 2.

A garanzia di ciò, arriva al "Mameli" il rinnovo del certificato di accreditamento al livello 1 del programma Airport Carbon Accreditation WSP Global Inc. promosso da ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei.

Grazie a questo rinnovo, la SOGAER viene premiata per le attività e gli investimenti orientati alla tutela dell'ambiente. Un premio che la società di gestione riceve per aver contribuito a bilanciare concretamente gli effetti dei cambiamenti climatici su scala planetaria. E'altresi vero che aver ottenuto il rinnovo, significa puntare all'accreditamento al 'Level 2 – REDUCTION’ delle Linee Guida ACA.

Un passo ulteriore verso l’obiettivo finale dell’Aeroporto di Cagliari: la certificazione di aeroporto a emissioni zero entro i prossimi due anni.