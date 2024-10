Al via lo screening per l'accesso in sicurezza in Sardegna, in vigore da oggi sulla base dell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal governatore Christian Solinas, negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono state allestite tre postazioni per accogliere i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas. I primi a sottoporsi ai controlli, dislocati nell'area arrivi internazionali dell'aerostazione, circa 300 viaggiatori suddivisi nei primi due voli Alitalia della mattina, atterrati poco dopo le 10 e in arrivo da Milano Linate e Roma Fiumicino.

Certificato di vaccinazione o di negatività alla mano per una rapida verifica o tampone nell'area dedicata con gli operatori sanitari dell'Ats in campo, insieme alla protezione civile. Ad attendere i primi passeggeri e assistere di persona ai test in ingresso nell'Isola anche l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.