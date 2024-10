Via libera, quest’oggi, dell’Assemblea dei Soci SOGAER al bilancio 2022 dell’Aeroporto di Cagliari. Rinnovate, inoltre, el cariche del Cda: Monica Pilloni è stata confermata alla presidenza di SOGAER, mentre il nuovo amministratore delegato è l’ingegner Marino Piga.

“Durante l’Assemblea è stato espresso riconoscimento al CdA uscente, al Collegio Sindacale e a tutta l’organizzazione aziendale, per aver operato in un complesso contesto socioeconomico dal momento della sua nomina nel 2020, quando il trasporto aereo ha subito una battuta d’arresto globale senza precedenti – si legge in una nota della società di gestione dello scalo cagliaritano – Tutti i Soci, all’unanimità, hanno espresso apprezzamento per il risultato raggiunto. L’approvazione del bilancio avvenuta a maggioranza assoluta pari al 95,6% del capitale sociale e con l’astensione per motivi non inerenti all’Assemblea odierna, di Regione Sardegna, SFIRS e Confcommercio Sud Sardegna”.

Il Consiglio di Amministrazione SOGAER è composto da cinque membri. Oltre ai già citati Monica Pilloni e Marino Piga, sono stati confermati il dott. Giorgio Delpiano e l’ing. Giorgio Efisio Demurtas. Nuova nomina per la dott.ssa Gabriella Massidda, Segretaria Generale della Regione.

Nel 2022 l’Aeroporto di Cagliari ha registrato tra arrivi e partenze circa 4,4 milioni di passeggeri con un incremento del 59,6% rispetto al 2021 e una contrazione del 7,4% rispetto al 2019. Si prevede che i dati di traffico del 2023 saranno in linea o superiori a quelli del 2022. La stagione estiva si presenta con una programmazione che vedrà un totale di 92 rotte dirette, suddivise tra 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale. 23 compagnie aeree opereranno nello scalo del capoluogo sardo verso 70 destinazioni per un totale di 19 Stati collegati. Novità nel network sarà il collegamento diretto per Dubai con tre voli alla settimana, prima rotta intercontinentale di linea mai operata in Sardegna.

“Malgrado il contesto incerto che si protrae ormai dal 2020, il bilancio del 2022 è stato chiuso con un significativo risultato economico positivo, pari a 15,3 milioni di euro di utile – si legge sempre nella nota di Sogaer – L’Aeroporto di Cagliari si appresta a nuovi e importanti investimenti volti a migliorare l’efficienza e la fruibilità dello scalo, conseguenti all’auspicabile aumento del traffico passeggeri, da cui deriverà per i Soci l’obbligo normativo di una significativa ricapitalizzazione. Impegni che si aggiungeranno agli sfidanti oneri legati all’attuazione del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale in corso di definizione”.