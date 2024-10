Ryanair ha annunciato oggi, 20 ottobre, che aggiungerà 3 nuove rotte nazionali che collegheranno Cagliari con Brindisi, Palermo e Perugia.

Saranno attive dal 1° dicembre con 2 frequenze settimanali, nell’ambito dell’operativo Ryanair per l’inverno 2020.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 9.99 euro, per viaggi dal 1°dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com.

"Siamo lieti di annunciare 3 nuove rotte nazionali in Italia – ha detto Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair -. L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 3 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio”.

“Con 21 destinazioni dal capoluogo sardo, si rafforza il rapporto con la compagnia irlandese, che a Cagliari ha una delle sue basi in Italia – ha affermato Renato Branca amministratore delegato SOGAER -. Il consolidamento delle rotte ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Dall’Aeroporto di Cagliari è possibile viaggiare in totale sicurezza e ci aspettiamo una riposta positiva del mercato. Sicuramente le novità delle rotte che collegano Cagliari con Torino, Palermo, Perugia e Brindisi nella stagione winter rappresentano per noi motivo d’orgoglio e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna, così come facilita per i Sardi la possibilità di raggiungere ulteriori destinazioni”.

Di seguito si riporta il network per l’inverno 2020-21 da/per Cagliari*: • Cagliari-Brindisi - NEW • Cagliari-Milano Bergamo • Cagliari-Bologna • Cagliari-Bari • Cagliari-Parigi Beauvais • Cagliari-Roma Ciampino • Cagliari-Bruxelles Charleroi • Cagliari-Catania • Cagliari-Cuneo • Cagliari-Cracovia • Cagliari-Milano Malpensa • Cagliari-Perugia - NEW • Cagliari-Parma • Cagliari-Palermo - NEW • Cagliari-Napoli • Cagliari-Pisa • Cagliari-Londra Stansted • Cagliari-Torino • Cagliari-Trieste • Cagliari-Venezia • Cagliari-Verona