In Sardegna

Cancellati il Ryanair in partenza per Ciampino delle 6:45 e quello della stessa compagnia che doveva arrivare da Ciampino alle 9:45. Partiti in ritardo voli Alitalia per Fiumicino (dalle 6:30 è slittato alle 8:45 e quello delle 7:30 alle 9), per Linate (dalle 7 alle 8:50).