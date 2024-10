Con l'arrivo della Summer Season Iata 2016 l'aeroporto di Cagliari Elmas darà il benvenuto a nuovi operatori e nuovi collegamenti e vedrà confermate molte rotte che avevano avuto successo negli anni scorsi.

Gabor Pinna, vice presidente di Sogaer, società di gestione dell'Aeroporto, ha incontrato, col direttore generale Alessio Grazietti e quello commerciale David Crognaletti, tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e operatori del settore al Business Centre del Mario Mameli.

Presentata la programmazione voli della stagione estiva 2016 che inizierà a fine marzo.

"Abbiamo lavorato per potervi confermare il maggior numero di destinazioni e di voli possibili - ha spiegato Pinna -. Ci siamo concentrati soprattutto sul consolidamento e sull'ampliamento delle rotte per i Paesi di lingua tedesca e in generale per il Nord Europa, bacini di grandi potenzialità. Stiamo continuando a incontrare le compagnie per mettere a punto al più presto la programmazione voli per la stagione invernale 2016-2017 e poter confermare in tempi ragionevoli anche la Summer 2017. Ciò nell'obiettivo di fornire agli operatori del turismo uno strumento importante per sviluppare le strategie commerciali".

Nell'ambito dei voli di linea in Italia, oltre ai collegamenti della continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate dell'Alitalia, quest'estate sarà possibile volare da Cagliari verso un gran numero di destinazioni.

Meridiana riprenderà i collegamenti per Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Verona; easyJet riproporrà i voli per Milano Malpensa e inaugurerà la tratta Cagliari-Napoli. Volotea rispetto alla stagione estiva 2015 aggiungerà nuovi voli per Napoli, Genova, Torino e Verona a quelli tradizionalmente operati per Ancona, Catania e Venezia.

La compagnia Vueling tornerà a operare bisettimanalmente sull'aeroporto di Firenze.

Il network nazionale estivo di Ryanair sarà costituito dai collegamenti per la new entry Bologna e per Bari, Cuneo, Parma, Trapani, Treviso, oltre che dai classici per Bergamo, Ciampino e Pisa. Per i voli di linea internazionali quest'estate ci saranno varie novità e conferme. Ryanair, che ha a Elmas una sua base operativa dal 2009, volerà verso cinque mete europee: Bruxelles Charleroi, Cracovia, DÇsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Parigi Beauvais.

Mentre EasyJet ha aperto una nuova tratta per Nizza e ha confermato tutte le sue rotte per Londra Stansted, Parigi Orly, Berlino Schônefeld e le destinazioni svizzere di Basilea e Ginevra.

Vueling collegherà invece Cagliari con Barcellona El Prat. Tornano anche i voli per Monaco di Baviera di Air Berlin, e Lufthansa così come quelli di quest'ultima per Francoforte.

Novità per Eurowings che inaugura i servizi per Amburgo e Berlino Tegel, oltre a riprendere i collegamenti per Colonia, DÇsseldorf e Stoccarda.

Meridiana ripropone la sua rotta classica per Parigi Ch. De Gaulle, così come fanno British Airways per Londra Gatwick, Skywork per Berna, Luxair per Lussemburgo, Austrian Airlines per Vienna e Darwin Airlines Etihad Regional per Ginevra e Lugano.

Conferme anche per Edelweiss che collegherà Cagliari con Zurigo, Scandinavian Airlines che volerà a Stoccolma e Smartwings che andrà a Praga e Bratislava.

Anche la stagione charter si preannuncia interessante: Air Dolomiti inserisce nel suo network Bologna e Milano Malpensa e conferma le rotte su Bergamo e Verona;

Neos, invece, conferma i collegamenti per Milano Mal