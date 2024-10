Ryanair, operatore leader del mercato europeo, potenzia il proprio network sull’aeroporto di Alghero e consolida il suo ruolo di partner principale di Sogeaal SpA, a testimonianza di una strategia che vede la Sardegna - ed il Nord Ovest dell’isola in particolare - come importante riferimento per la ripartenza del traffico aereo leisure e, più in generale, dell’intero comparto turistico.

Nel corso della prossima stagione Summer 2021, il network di Ryanair crescerà progressivamente sino a raggiungere il livello di ben 60 frequenze settimanali (sono state solamente 28 nel periodo di picco 2020, mentre erano 35 nel 2019), che collegheranno lo scalo algherese con 8 mercati europei attraverso 20 diverse destinazioni nazionali ed internazionali.

La programmazione del vettore, attualmente già in vendita online, resta soggetta a modifiche e/o variazioni (sia in diminuzione che in incremento) sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia ed in Europa e delle conseguenti misure di contenimento che potranno essere poste in essere dalle autorità nel corso dei prossimi mesi.

In ogni caso, l’impegno di Ryanair costituisce un importante segnale positivo per la Sardegna e permette di guardare con ottimismo al prossimo futuro, in un momento di particolare difficoltà ed incertezza del mercato del trasporto aereo.

Di seguito si riporta un riepilogo delle destinazioni che saranno operate da Ryanair nel corso della stagione Summer 2021, con indicazione delle nuove tratte rispetto allo scorso anno.