Rischio cassa integrazione per i dipendenti della Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto di Alghero. Per questo pomeriggio i vertici societari hanno convocato un incontro con i sindacati per discutere dell'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali.

"Nonostante i confortanti segnali di ripresa registrati dal traffico 2022, il protrarsi dei fattori di crisi collegati al perdurare del rafforzamento dell'inflazione, gli elementi di incertezza dei volumi di traffico relativi alla mancata assegnazione delle tratte in continuità territoriale (fondamentali per l'equilibrio economico della società), oltreché le strategie di consolidamento poste in essere dalle compagnie aeree dopo un anno di espansione, rappresentano ulteriori elementi di criticità rispetto al generale equilbrio economico-finanziario della società e rendono necessaria l'individuazione e l'immediata attuazione di misure correttive", scrive Sogeaal nella lettera di convocazione inviata ai sindacati.

"Questa convocazione rappresenta un'altra brutta tegola per l'aeroporto di Alghero - commenta il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde - Un altro stonato campanello d'allarme che fa seguito alla mancata assegnazione delle tratte di continuità territoriale. Oggi non è sufficiente avviare la procedura negoziata per la continuità territoriale, correttamente e tempestivamente avviata dall'assessore Moro, ma occorre ripensare il sistema per incrementare i voli e sostenere lo sviluppo turistico della Sardegna".