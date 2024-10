Nonostante un avvio non ottimale, arrivano segnali positivi dai primi dati registrati per quel che riguarda il traffico passeggeri presso l’aeroporto di Alghero. Nel mese di giugno sono stati 13.648 i viaggiatori in più registrati rispetto allo stesso mese del 2012 (pari ad un incremento del 8,3%), con un dato complessivo di 178.768 passeggeri. E così, archiviati i record del 2011 e del 2012, Sogeaal si presenta al traguardo del primo semestre 2013 registrando il miglior risultato di sempre per traffico passeggeri. “Questo è un anno in cui è veramente difficile fare previsioni” ha dichiarato il Direttore Generale della SOGEAAL Mario Peralda “per adesso in Sogeaal godiamo di questo traguardo intermedio, augurandoci che a fine anno possano quantomeno riconfermarsi i numeri, già peraltro eccezionali, del 2012. È certo comunque che, sinora, tutte le componenti del network, che in questi ultimi anni abbiamo disegnato per lo scalo, stanno funzionando a dovere, permettendo all’aeroporto di Alghero di muoversi in controtendenza rispetto alla pressoché totalità degli scali nazionali comparabili i quali, in alcuni casi, stanno purtroppo registrando cali a doppia cifra. Ci era stato affidato un compito preciso dalla Regione Sardegna: crediamo di averlo svolto con impegno e serietà - non solo in quest’ambito - coniugando efficacemente gli indirizzi ricevuti”.

Da fine marzo sono 40 le destinazioni collegate con lo scalo di Alghero (25 internazionali e 15 domestiche) e 14 le compagnie di linea e charter che vi operano.