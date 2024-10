Come annunciato dalla Sogeaal nelle scorse settimane, l'aeroporto "Riviera del corallo" chiude dalle 9 di domani 27 ottobre alle 19 del 6 novembre. La società che gestisce lo scalo aeroportuale di Alghero ha programmato un intervento strutturale, piuttosto complesso e articolato, su un tratto di pista di 600 metri.

Per consentire la realizzazione dell'opera, il traffico aereo dovrà necessariamente essere sospeso. Per ridurre al massimo i disagi per gli abituali utenti, Sogeaal ed Enac si sono accordate con la società privata di trasporti Sun Lines per l'istituzione di un servizio navetta che collegherà il "Riviera del corallo", Sassari e Alghero con l'aeroporto "Costa Smeralda di Olbia", il porto di Olbia e, su prenotazione, quello di Golfo Aranci.

L'Airport Shuttle si muoverà tutti i giorni alle 10.30 dal porto di Olbia, alle 11 dall'aeroporto Costa Smeralda, alle 12.40 da Sassari (via Turati), alle 13.15 dal "Riviera del corallo" (su prenotazione) e arriverà ad Alghero centro (via Catalogna) alle 13.30. Lo stesso giro, con analoghe distanze temporali tra una destinazione e l'altra, avrà inizio anche alle 14.30, alle 18.30 e alle 22.30.

Il percorso inverso, che prevede le stesse tappe e gli stessi tempi dell'andata, è previsto per le 3.55, le 8.10, le 9.50 e le 14.55. La Sogeaal ha disposto che i propri parcheggi all'interno dell'aerostazione catalana siano gratuiti per tutti quelli che potranno esibire il ticket del bus navetta di collegamento con lo scalo di Olbia.