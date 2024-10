Non si ferma la dura protesta dei pastori sardi. Anche questa mattina centinaia di allevatori sono scesi in strada e davanti ai caseifici per protestare contro il prezzo del latte venduto agli industriali ad un prezzo ritenuto troppo basso.

Nel nord Sardegna decine di persone si sono radunate nei pressi della rotatoria della "Strada dei 2 mari", all'incrocio fra la strada provinciale 42 (che unisce Porto Torres e Alghero) e la strada statale 291 (che collega Sassari e Alghero), a una manciata di chilometri dall'aeroporto di Fertilia. E verso l'aeroporto è diretta la delegazioni che porterà nello scalo algherese la protesta contro il prezzo del latte.

In mattinata sono previsti altri blocchi nei punti nevralgici nella circolazione del nord ovest dell'Isola. Manifestazioni di protesta anche a Marrubiu, nell'Oristanese, e a Capoterra.