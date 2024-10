L'aeroporto di Cagliari-Elmas è rimasto chiuso questa mattina a causa della fitta nebbia presente nelle piste.

Come già in passato la sua presenza ha innescato alcuni ritardi nelle partenze degli aerei dall'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il volo Alitalia per Roma Fiumicino previsto per le 6:20 ha lasciato la pista quasi un'ora dopo alle 7:14, il Ryanair per Bergamo delle 6:35 è partito alle 7:17 e il Roma Ciampino della stessa compagnia delle 6:45 ha lasciato l'aeroporto alle 7:23.

Venti minuti di ritardo per l'Alitalia diretto a Milano Linate delle 7, e 14 minuti per il Roma Fiumicino delle 8:10.

Dopo qualche ora la nebbia si è diradata e la situazione è tornata alla normalità.