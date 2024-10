“Anche il 2018 è iniziato con il segno positivo, il che ci fa guardare con ottimismo al futuro della stagione estiva. Gennaio ha fatto registrare il record di sempre rispetto agli anni passati: 230.810 passeggeri che corrisponde al +9,5% di crescita, con il segmento internazionale che registra un +58,7% – ha evidenziato l'amministratore delegato Sogaer Alberto Scanu – incremento significativo per consolidare e ampliare il panorama delle compagnie aeree presenti sullo scalo. Nella prossima stagione estiva saranno infatti 37 i vettori presenti, per un totale di 72 destinazioni servite, tra cui 52 internazionali distribuite su 20 paesi. L’offerta di posti sui mercati internazionali salirà del 12% rispetto alla stagione estiva 2017”.

Otto nuove rotte internazionali, tre nuovi vettori operanti da Cagliari e viceversa, maquillage e potenziamento dei servizi interni dello scalo aeroportuale del capoluogo sardo. Quest'estate sarà possibile volare attraverso un'offerta migliorata: Parigi Charles De Gaulle sarà operata giornalmente da Air France, Mosca Domodedovo gestita dal vettore russo S7, con un collegamento di linea bi-settimanale, Manchester attivata da Ryanair con due frequenze settimanali, Berlino Tegel con Easy Jet con 3 frequenze settimanali, Bordeaux e Lione con la compagnia Volotea, ancora Malta e Londra Southend operate da Air Malta con entrambe due frequenze settimanali.

LE NOVITA’ PER L’ESTATE 2018. Ryanair il principale low cost europeo volerà verso 10 mete internazionali, tra cui appunto Manchester che si aggiungerà a Bruxelles, Charleroi, Cracovia, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Girona, Londra Stansted, Madrid, Parigi Beauvais e Varsavia. Quest’estate sarà possibile volare da Cagliari verso un gran numero di destinazioni, alcune di queste servite da più compagnie, dando quindi un’offerta maggiormente diversificata ai viaggiatori in termini di orari, frequenze e tariffe. Sul versante dei voli di linea internazionali, quest’estate ci saranno grandi novità e importanti conferme.

8 nuove destinazioni internazionali di linea verranno attivate a Cagliari nella Summer 18:

Parigi Charles De Gaulle operata giornalmente da Air France, nuovo vettore

Mosca Domodedovo, operata dal vettore russo S7, con un collegamento di linea bi-settimanale, anche in questo caso nuovo vettore

Manchester, attivata da Ryanair con 2 frequenze settimanali

Berlino Tegel, operata da easyJet con tre frequenze settimanali

Bordeaux e Lione, che verranno attivate da Volotea ciascuna con frequenza settimanale

Malta e Londra Southend operate da Air Malta con 2 frequenza settimanali per ciascuna destinazione

MERCATO INTERNAZIONALE. Ryanair, il principale low cost Europeo volerà verso 10 mete internazionali, tra cui appunto Manchester, nuova rotta rispetto all’estate 2017 che si aggiungerà a Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Girona, Londra Stansted, Madrid, Parigi Beauvais e Varsavia.

Altre novità vedono EasyJet introdurre un nuovo collegamento con Berlino Tegel che si aggiunge al collegamento per Berlino Schönefeld e alle rotte storiche per Londra Stansted, Parigi Orly, Nizza e le destinazioni svizzere di Basilea e Ginevra.

Volotea prosegue la sua crescita sul nostro scalo con l’inaugurazione di due nuove rotte con il mercato francese, Bordeaux e Lyon, riconfermando i collegamenti per Nantes e Tolosa che crescono in numero di freuqenze settimanali.

La compagnia spagnola Vueling prosegue il collegamento annuale con Barcellona El Prat, mentre Eurowings conferma i propri collegamenti per Amburgo, Berlino, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Monaco e Stoccarda. Jetairfly riconferma i collegamenti con Lille, Parigi CDG e Metz così come Iberia Express che potenzia ulteriormente quello per la capitale spagnola Madrid. La compagnia israeliana EL AL conferma inoltre il collegamento con Tel Aviv.

KLM annuncia la crescita ulteriore sul collegamento con Amsterdam mentre Lufthansa riconferma le due rotte tedesche per Francoforte e Monaco. Tornano anche i voli di Austrian Airlines per Vienna e di Condor per Francoforte, mentre British Airways ripropone la sua rotta classica per Londra Gatwick, Skywork per Berna, Luxair per Lussemburgo. Conferme anche per Edelweiss che incrementerà significativamente i suoi voli per Zurigo, Smartwings che volerà a Praga e People’s Vienna Line che andrà a Altenrhein.

MERCATO NAZIONALE. Nell’ambito dei voli di linea operati sul territorio nazionale, oltre ai voli della continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate di Alitalia, la compagnia anche quest’estate prosegue col collegamento su Napoli. Il network nazionale estivo di Ryanair sarà costituito dai voli per Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Parma, Treviso e Verona, Bergamo, Roma Ciampino e Pisa. EasyJet presenta grandi novità anche sui collegamenti nazionali, inaugurando un nuovo collegamento per Venezia e confermando i collegamenti per Napoli e per Milano Malpensa, quest’ultima particolarmente gradita per chi prosegue verso altre mete europee o intercontinentali. Volotea conferma le rotte per Ancona, Genova, Napoli, Torino, Verona e Venezia incrementando significativamente le frequenze del network nazionale. Neos conferma i collegamenti con Verona e Milano Malpensa.

MERCATO CHARTER. Anche la prossima stagione charter si preannuncia molto interessante: a grande richiesta, tornano i collegamenti settimanali di British Airways per Londra Heathrow. Rappresentano invece una novità i voli della compagnia Corendon Dutch Airlines su Amsterdam. Austrian Airlines ripropone le rotte su Bolzano e Innsbruck, Danish Air Transport fa lo stesso su Billund, Gazpromavia su Mosca e Small Planet Airlines torna a Vilnius. Enter Air inaugura un collegamento charter su Nantes e riconferma anche quest’estate il collegamento su Parigi CDG. Air Horizont prosegue con i voli su Lisbona e Porto, Smartwings su Lyon e Parigi CDG, Ural su Mosca, Travel Service Slovakia conferma il volo per Bratislava. Infine, Air Dolomiti che conferma le rotte su Bergamo e Verona, Adria Airways su Trieste e Alitalia su Milano MXP.

I NUMERI. Con l’arrivo della Summer Season IATA 2018 l’Aeroporto di Cagliari darà il benvenuto a nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti introducendo numerose novità e ampliando il network di successo degli anni passati. “Abbiamo raggiunto e superato nel 2017 lo storico traguardo dei 4.000.000 di passeggeri. L’obiettivo raggiunto è frutto dell’attento lavoro di programmazione che SOGAER ha portato avanti negli ultimi anni. Le sinergie attivate, prima di tutto con le compagnie aeree ma anche con la Regione Sardegna e il territorio, sono state parte fondamentale delle strategie messe in atto dal gestore aeroportuale per far crescere i volumi di traffico”, ha ricordato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, socio di maggioranza di SOGAER, durante l’incontro con la stampa avvenuto questa mattina presso la sala convegni dello scalo del capoluogo sardo.

SOGAER AEROPORT. Gabor Pinna e Alberto Scanu, rispettivamente presidente e amministratore delegato di SOGAER, incontreranno questo pomeriggio, con il direttore generale Alessio Grazietti e il direttore commerciale David Crognaletti, tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e operatori del settore al Business Centre del ‘Mario Mameli’, per la presentazione della programmazione voli della stagione estiva 2018 che partirà a fine marzo. “Abbiamo lavorato per poter confermare il maggior numero di collegamenti”, ha dichiarato Gabor Pinna. “Ci siamo concentrati soprattutto sul consolidamento e sull’ampliamento delle rotte internazionali. I dati dell’anno appena trascorso - nel quale i passeggeri totali sui collegamenti, da e per l’estero, hanno fatto registrare un incremento annuo superiore al 38%, miglior performance storica- sono un’ottima base di partenza per poter offrire connessioni annuali con le principali città europee e aumentare le frequenze sui più importanti hub internazionali”.

INTERVISTE

David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer

Gobor Pinna, presidente Sogaer

Un'immagine della conferenza stampa