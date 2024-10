Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, da sabato 27 maggio, ripristina i collegamenti da Alghero verso Genova e Verona, mentre dal 28 maggio torna a volare anche verso Venezia. 3 le mete raggiungibili da Alghero con la flotta Volotea che accorcia le distanze tra Sardegna, Veneto e Liguria.

“E’ con grande piacere che annunciamo la ripresa dei collegamenti da Alghero verso la Liguria e il Veneto - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italia -. Anche quest’anno siamo lieti di offrire ai passeggeri sardi un’alternativa low cost per raggiungere tre tra le più importanti città della penisola italiana, rendendo così più semplici i collegamenti tra la Sardegna e lo Stivale. Inoltre ci auguriamo di supportare, con i nostri voli, l’afflusso di turisti incoming verso Alghero, un vero e proprio gioiello che offre spiagge paradisiache, mare cristallino e ottimo cibo”.

“Siamo molto soddisfatti della partnership con Volotea” ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero ”che ripropone i suoi collegamenti diretti con Verona, Venezia e Genova. Sono voli che offrono l’opportunità, in uscita, di raggiungere agevolmente tre città di altissimo interesse turistico e commerciale ed al contempo supportano i flussi turistici in ingresso, rafforzando l’offerta complessiva del nostro network in costruzione.”

Per tutto il periodo estivo i viaggiatori in partenza da Alghero potranno approfittare di comodi collegamenti, sempre diretti e veloci, per concedersi una pausa rilassante alla scoperta di Venezia, Genova e Verona.

I voli da e per Alghero sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.