La compagnia aerea low cost Ryanair informa che oggi, 26 gennaio, a causa di uno sciopero dei controllori di volo in Francia sono stati cancellati i voli in partenza e arrivo dall'aeroporto di Alghero per Madrid e Girona.

I clienti, fa sapere la compagnia saranno aggiornati sullo stato dei propri voli via e-mail o tramite il numero di cellulare fornito al momento della prenotazione.

È possibile monitorare lo status del proprio volo online alla pagina https://www.ryanair.com/it/it/flight-info/route

Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina:

https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/aggiornamenti/cancellazione-voli3