All'indomani del via libera da parte del Consiglio regionale alla ricapitalizzazione della società di gestione dell'aeroporto di Alghero, questa mattina l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana non è mancato all’inaugurazione della nuova mail hall dell’aeroscalo algherese.

"Si tratta di un altro passo avanti molto importante - ha spiegato l'assessore -. Dopo aver messo in sicurezza i bilanci e offerto una nuova opportunità di rilancio, ci aspettiamo ora che gli investitori privati vogliano puntare su questo aeroporto che ha certamente prospettive di crescita importanti per il territorio e per tutta l'isola".

L’intervento, di ampliamento e ristrutturazione, è la prima tappa di un intenso e importante percorso di riqualificazione infrastrutturale che impegnerà la Sogeaal per i prossimi tre anni.

Il progetto, che ha interessato circa 5.000 mq, ha riguardato la riqualificazione di tutte le facciate esterne; la riconfigurazione dell’ingresso sud; la riqualificazione degli impianti energetici e tecnologici; la realizzazione di 150 mq di nuovi uffici per gli Enti di Stato ai piani superiori; il riposizionamento dei rent-a-car in una galleria dedicata; la ripavimentazione e la riqualificazione di tutte le aree comuni; la realizzazione di circa 500 mq destinati a ospitare nuove attività commerciali e la creazione di una modernissima food-court.

Il valore complessivo dell’appalto, rimasto bloccato per anni per vicissitudini che oggi è preferibile dimenticare, è di cinque milioni di euro.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente dell’ENAC Vito Riggio, il Dirigente ENAC per gli Aeroporti Sardi Marco Di Giugno, il Presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau, l’Assessore ai Trasporti Massimo Deiana, l’Assessore al Turismo Francesco Morandi, Il Prefetto di Sassari Pietro Giardina, i Sindaci di Sassari ed Alghero, le massime autorità militari della Provincia di Sassari, il vicepresidente di Assaeroporti Fulvio Cavalleri, vicepresidente di SOGAER Gabor Pinna, il Direttore Generale di Meridiana Ivano Pippobello.

L’onore del taglio del nastro è stato riservato al Presidente dell’ENAC Vito Riggio e la benedizione alla nuova Main Hall è stata impartita dal Vicario Generale della Diocesi Alghero-Bosa don Giuseppe Curcu.

L’inaugurazione è stata accompagnata dal coro Polifonico Turritano che ha eseguito l’Ave Maria in sardo.