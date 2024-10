I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, nel corso dello svolgimento dell’attività istituzionale di controllo passeggeri, hanno trovato nel bagaglio di un cittadino polacco in partenza per Milano, anche mediante l’utilizzo delle apparecchiature scanner, oltre 2 chili di ciottoli, prelevati dal litorale di Bosa.

Al passeggero, che si è dichiarato all’oscuro del divieto, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 16/2017, che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro, oltre al sequestro dei ciottoli marini illecitamente prelevati.