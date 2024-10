Il nuovo piano industriale della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero appena privatizzata, "sarà pronto a breve scadenza".

L'ha riferito l'assessore regionale dei Trasporti Massimo Deiana rispondendo oggi, durante un'audizione sulla finanziaria 2017, a una richiesta di informazioni sullo scalo Riviera del Corallo rivoltagli dal presidente della Quarta commissione (Trasporti) del Consiglio regionale della Sardegna, Peppino Pinna (Udc).

"La nuova proprietà, che ha una presenza significativa nel settore, ha una serie di trattative in corso coi principali vettori nel quadro della preparazione del piano industriale", ha detto Deiana, in riferimento al Fondo F2I, diventato azionista di maggioranza della Sogeaal con una quota del 71,25%% acquistata con circa 9,5 milioni di euro con la gara per la privatizzazione andata a buon fine il 28 novembre scorso, dopo essere andata piu' volte deserta.

Regione e la finanziaria controllata Sfirs mantengono le restanti quote.

Il nuovo proprietario della società di gestione è Fondi italiani per le infrastrutture (di cui è socia anche la Fondazione di Sardegna, presieduta da Antonello Cabras, presente nel cda di F2I), che detiene quote nelle società di gestione degli aeroporti di Linate, Malpensa, Bergamo, Torino, Bologna e Napoli, dove controlla la Gesac che gestisce lo scalo di Capodichino.