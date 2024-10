“L'attenzione della Regione sull'aeroporto di Alghero è massima e costante, intendiamo contribuire a potenziare ulteriormente lo scalo nel rispetto del ruolo attribuito dalle norme alla pubblica amministrazione e secondo un piano industriale oggi in capo ai nuovi azionisti, improntato all'efficienza e allo sviluppo dei flussi di traffico, ma chiediamo la massima tutela dell'occupazione”.

Lo dice l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu a proposito della situazione della Sogeaal e in seguito a un incontro avuto nella giornata di oggi con i vertici della società di gestione dell'aeroporto catalano che avrebbe ufficializzato il licenziamento di altri 45 lavoratori.

L'assessore ha chiesto alla Sogeaal di mettere in campo ogni sforzo necessario per limitare i possibili licenziamenti: “Ho ottenuto dai dirigenti Sogeaal la più ampia disponibilità a ragionare insieme ai lavoratori per il tramite delle rappresentanze sindacali e l'impegno ad aggiornarmi costantemente sulla trattativa. Pur volendo mantenere un atteggiamento cauto e prudente - continua l’assessore - confido che prevarrà il senso di responsabilità nell'interesse dell'azienda e dei lavoratori”.

Il bando finalizzato alla promozione del marchio Sardegna, la nuova continuità territoriale e il possibile avvio di nuove rotte anche nel corso della stagione invernale, “sono fatti nuovi e positivi di cui la Sogeaal dovrà necessariamente tenere conto nel dimensionare correttamente la propria forza lavoro”, conclude Careddu.