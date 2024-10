Un volo del Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare ha trasportato una neonata di pochissime ore che si trovava in imminente pericolo di vita. Lo ha reso noto l'aeronautica militare.

Il trasporto, avvenuto con massima urgenza da Cagliari-Elmas a Milano-Linate, si è concluso con il trasferimento del paziente presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Donato di San Donato Milanese (MI).

Il Falcon 50, uno degli assetti che l'Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, anche nei giorni di festività, è decollato dall'aeroporto di Ciampino per imbarcare il paziente a Cagliari. Ripartito dal capoluogo sardo, l'aereo militare è atterrato poco dopo le 20 all'aeroporto di Milano Linate. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che si occupa, tra l'altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.