Questo pomeriggio dall’aeroporto di Alghero è decollato un velivolo da trasporto C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo un'ambulanza che ha trasportato a Genova un bambino di 8 anni in pericolo di vita. Il trasporto sanitario d'urgenza da Alghero a Genova si è reso necessario per assicurare al piccolo paziente, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, immediate cure mediche specialistiche presso l'ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure.

La richiesta di trasporto aereo è stata inviata dall'ospedale alla Prefettura di Sassari ed è successivamente pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea che ha disposto il decollo immediato di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa.

Il velivolo è giunto all’aeroporto militare di Alghero ed ha caricato al suo interno un'ambulanza pediatrica con a bordo il bambino e un'équipe medica.

Con il volo di oggi salgono a 33 le missioni portate a termine dall'inizio dell'anno dai Reparti di volo dell'Aeronautica Militare per trasporti sanitari d'urgenza su richiesta delle Prefetture della regione Sardegna.