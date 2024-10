E' di un morto e cinque feriti il pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri notte a Senorbì. In seguito allo schianto ha perso la vita Luigi Patella, 39 anni, originario di Casarano in provincia di Lecce, militare dell'Aeronautica in servizio da poco più di un mese a Perdasdefogu. Feriti gravemente cinque ragazzi di circa 20 anni, trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari e in quello di San Gavino.

La dinamica del drammatico scontro è ancora in fase d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, intervenuti sul posto insieme ai militari della Stazione. Secondo quanto ricostruito, erano circa le 23 quando in via Carlo Sanna, a Senorbì, l'Audi A3 condotta da un 20enne e con a bordo i quattro coetanei transitava in direzione Barrali, dove è residente il conducente. Giunta all'ingresso del paese, l'auto si è scontrata frontalmente contro la Lancia Y condotta dal militare. L'impatto, a velocità sostenuta, è stato violentissimo.

L'Audi, dopo una serie di testacoda, si è fermata fuori strada a decine di metri di distanza. La Lancia Y si è accartocciata non lasciando scampo al suo conducente.

Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per il militare non c'è stato nulla da fare. Da quanto si apprende, Luigi Patella aveva preso servizio in Sardegna ai primi di dicembre dopo aver lavorato nel Bresciano. Dopo le prime settimane di lavoro era rientrato in Puglia per le festività e proprio ieri era tornato nell'Isola.