Si è tenuta questa mattina la cerimonia di chiusura del Distaccamento aeroportuale di Elmas che non sarà più operativo dal 31 dicembre.

"In questo Distaccamento si è vissuta una parte importante della storia dell'Aeronautica in Sardegna. E’ doveroso quindi ringraziare tutto il personale che ha svolto il suo servizio in questa base dai pionieri fino al personale di oggi che si appresta ad andare in altre sedi", così il ten. Col. Gianmarco Solinas, comandante del reparto, durante la cerimonia alla quale ha preso parte il Comandante Logistico dell'Ami, Gen. Gabriele Salvestroni. Nel corso dll’evento sono stati ripercorsi i momenti più importanti del Distaccamento e il Genarale ha parlato del reimpiego del personale civile e militare: "La chiusura di un reparto significa anche e soprattutto reimpiego del personale ed impatto per le famiglie. In questo senso la Forza armata ha profuso ogni sforzo per venire incontro alle esigenze di tutti. Il personale militare e civile è stato reimpiegato principalmente nella vicina base di Decimomannu, e in alcuni casi in altri enti militari nella zona, in questo modo non solo le famiglie non subiranno alcun disagio ma anche l'impatto del territorio sarà nullo".

In precedenza sede del glorioso 30° Stormo, intitolato al Ten. Mario Mameli, “Medaglia d’Oro al Valore”, cesserà definitivamente la propria attività nell'ambito del processo di trasformazione e riduzione che la Forza Armata ha già avviato da tempo, attraverso l’adozione di diversi provvedimenti riorganizzativi. Lo scopo è quello di concentrare reparti ed attività, razionalizzando aree e settori di intervento.

Il Centro Manutenzione di Elmas, sin dall’inizio della costituzione nel 1973 operò per le esigenze di manutenzione di 1° e 2° Livello Tecnico dei velivoli antisommergibile Atlantic Breguet BR 1150. Dopo la soppressione dello Stormo, avvenuta il 31 luglio 2002, il Centro Manutenzione proseguì l’attività manutentiva dei velivoli Atlantic del 41° Stormo di Sigonella. Successivamente, nel novembre del 2009, venne istituito anche un polo manutentivo dedicato ai velivoli Hercules C130 della 46^ Brigata Aerea di Pisa. A seguito della prossima soppressione dell’Ente, il personale verrà impiegato presso l’80° Gruppo S.A.R. del RSSTA di Decimomannu, dove proseguirà l’attività di manutenzione sulla flotta dei velivoli AB212.

Foto copertina tratta da aeronautica.difesa.it